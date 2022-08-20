МИД Австрии вызвал Ульянова, который призвал "уничтожать украинское население"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. МИД Австрии вызвало российского посла Ульянова и заявило, что “возмущено его бесчеловечными заявлениями“, передает УНН.
Детали
Михаил Ульянов 20 августа опубликовал в Twitter сообщение с призывом не жалеть украинское население.
"Никакого милосердия украинскому населению!" — написал дипломат. Позже он удалил свой пост, но скриншоты публикации сохранились.
После соответствующего заявления, МИД Австрии вызвал к себе российского представителя при международных организациях в Вене.
Свое возмущение словами Михаила Ульянова министерство выразило в Twitter, назвав его призывы провокационными.
Цитата
“Мы выступаем за свободу слова. Но мы также можем занять жесткую позицию против таких провокационных заявлений. Поэтому на воскресенье в МИД вызвали российского постоянного представителя Михаила Ульянова“, — говорится в сообщении.
Wir stehen für freie Meinungsäußerung. Aber wir sind auch frei darin, entschieden gegen solch verhetzende Äußerungen einzutreten. Daher wurde der russische Ständige Vertreter Mikhail Ulyanov für Sonntag ins Außenministerium zitiert.— MFA Austria (@MFA_Austria) August 20, 2022