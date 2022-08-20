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МИД Австрии вызвал Ульянова, который призвал "уничтожать украинское население"

Киев • УНН

 • 364097 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. МИД Австрии вызвало российского посла Ульянова и заявило, что “возмущено его бесчеловечными заявлениями“, передает УНН.

МИД Австрии вызвал Ульянова, который призвал "уничтожать украинское население"

Детали

Михаил Ульянов 20 августа опубликовал в Twitter сообщение с призывом не жалеть украинское население.

"Никакого милосердия украинскому населению!" — написал дипломат. Позже он удалил свой пост, но скриншоты публикации сохранились.

После соответствующего заявления, МИД Австрии вызвал к себе российского представителя при международных организациях в Вене.

Свое возмущение словами Михаила Ульянова министерство выразило в Twitter, назвав его призывы провокационными.

Цитата

“Мы выступаем за свободу слова. Но мы также можем занять жесткую позицию против таких провокационных заявлений. Поэтому на воскресенье в МИД вызвали российского постоянного представителя Михаила Ульянова“, — говорится в сообщении.

Wir stehen für freie Meinungsäußerung. Aber wir sind auch frei darin, entschieden gegen solch verhetzende Äußerungen einzutreten. Daher wurde der russische Ständige Vertreter Mikhail Ulyanov für Sonntag ins Außenministerium zitiert.

— MFA Austria (@MFA_Austria) August 20, 2022

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