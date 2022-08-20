МИД Австрии вызвал Ульянова, который призвал "уничтожать украинское население"

Детали

Михаил Ульянов 20 августа опубликовал в Twitter сообщение с призывом не жалеть украинское население.

"Никакого милосердия украинскому населению!" — написал дипломат. Позже он удалил свой пост, но скриншоты публикации сохранились.

После соответствующего заявления, МИД Австрии вызвал к себе российского представителя при международных организациях в Вене.

Свое возмущение словами Михаила Ульянова министерство выразило в Twitter, назвав его призывы провокационными.

Цитата

“Мы выступаем за свободу слова. Но мы также можем занять жесткую позицию против таких провокационных заявлений. Поэтому на воскресенье в МИД вызвали российского постоянного представителя Михаила Ульянова“, — говорится в сообщении.

Wir stehen für freie Meinungsäußerung. Aber wir sind auch frei darin, entschieden gegen solch verhetzende Äußerungen einzutreten. Daher wurde der russische Ständige Vertreter Mikhail Ulyanov für Sonntag ins Außenministerium zitiert.