МЗС Австрії викликало Ульянова, який закликав “знищувати українське населення“
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. МЗС Австрії викликало російського посла Ульянова та заявило, що “обурене його нелюдськими заявами“, передає УНН.
Деталі.
Михайло Ульянов 20 серпня опублікував у Twitter допис із закликом не жаліти українське населення.
"Жодного милосердя українському населенню!" — написав дипломат. Пізніше він видалив свій пост, але скріншоти допису збереглися.
Після відповідної заяви, МЗС Австрії викликало до себе російського представника при міжнародних організаціях у Відні.
Своє обурення словами Михайла Ульянова міністерство висловило у Twitter, назвавши його заклики провокаційними.
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“Ми виступаємо за свободу слова. Але ми також можемо зайняти тверду позицію проти таких провокаційних заяв. Тому на неділю в МЗС викликали російського постійного представника Михайла Ульянова“, — говориться у повідомленні.
Wir stehen für freie Meinungsäußerung. Aber wir sind auch frei darin, entschieden gegen solch verhetzende Äußerungen einzutreten. Daher wurde der russische Ständige Vertreter Mikhail Ulyanov für Sonntag ins Außenministerium zitiert.— MFA Austria (@MFA_Austria) August 20, 2022