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МЗС Австрії викликало Ульянова, який закликав “знищувати українське населення“

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. ​МЗС Австрії викликало російського посла Ульянова та заявило, що “обурене його нелюдськими заявами“, передає УНН.

МЗС Австрії викликало Ульянова, який закликав “знищувати українське населення“

Деталі.

Михайло Ульянов 20 серпня опублікував у Twitter допис із закликом не жаліти українське населення.

"Жодного милосердя українському населенню!" — написав дипломат. Пізніше він видалив свій пост, але скріншоти допису збереглися.

Після відповідної заяви, МЗС Австрії викликало до себе російського представника при міжнародних організаціях у Відні.
Своє обурення словами Михайла Ульянова міністерство висловило у Twitter, назвавши його заклики провокаційними.

Цитата

“Ми виступаємо за свободу слова. Але ми також можемо зайняти тверду позицію проти таких провокаційних заяв. Тому на неділю в МЗС викликали російського постійного представника Михайла Ульянова“, — говориться у повідомленні.

Wir stehen für freie Meinungsäußerung. Aber wir sind auch frei darin, entschieden gegen solch verhetzende Äußerungen einzutreten. Daher wurde der russische Ständige Vertreter Mikhail Ulyanov für Sonntag ins Außenministerium zitiert.

— MFA Austria (@MFA_Austria) August 20, 2022

Скірншот з Twitter

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