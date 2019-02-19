"МЮ" победил "Челси" на пути к четвертьфиналу Кубка Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. На стадионе “Стэмфорд Бридж” лондонский “Челси” принимал “Манчестер Юнайтед” — команды выясняли победителя в борьбе за путевку в 1/4 финала соревнований, передает корреспондент УНН.
Несмотря на значительное преимущество во владении мячом в пользу лондонцев (67 процентов против 33 за весь матч), забивать голы в матче сумели исключительно игроки "красных дьяволов". На 31 минуте после финтов на подходе к штрафной от Погба и последующей верховой подачи француза, на дальней штанге отличился Эррера.
Уже перед самой перевел Решфорд протащил мяч по правой бровке и отдал выверенную передачу верхом, где попал в цель Погба - 2:0.
Добавим также, в 1\4 финала Кубка Англии "МЮ" встретится с "Вулверхэмптона".