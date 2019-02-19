"МЮ" переміг "Челсі" на шляху до чвертьфіналу Кубку Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. На стадіоні "Стемфорд Брідж" лондонське "Челсі" приймало "Манчестер Юнайтед" – команди з'ясовували переможця у боротьбі за путівку до 1/4 фіналу змагань, передає кореспондент УНН.
Попри значну перевагу у володінні м'ячем на користь лондонців (67 відсотків проти 33 за весь матч), забивати голи у матчі зуміли виключно гравці "червоних дияволів". На 31 хвилині після фінтів на підході до штрафної від Погба і подальшої верхової подачі француза, на дальній стійці відзначився Еррера.
Вже перед самісінькою перевою Решфорд протягнув м'яч по правій бровці і віддав вивірену передачу верхом, де влучив у ціль Погба – 2:0.
Додамо також, в 1\4 фіналу Кубку Англії "МЮ" зустрінеться проти "Вулверхемптона".