"МЮ" переміг "Челсі" на шляху до чвертьфіналу Кубку Англії

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. На стадіоні "Стемфорд Брідж" лондонське "Челсі" приймало "Манчестер Юнайтед" – команди з'ясовували переможця у боротьбі за путівку до 1/4 фіналу змагань, передає кореспондент УНН.

Попри значну перевагу у володінні м'ячем на користь лондонців (67 відсотків проти 33 за весь матч), забивати голи у матчі зуміли виключно гравці "червоних дияволів". На 31 хвилині після фінтів на підході до штрафної від Погба і подальшої верхової подачі француза, на дальній стійці відзначився Еррера.

Вже перед самісінькою перевою Решфорд протягнув м'яч по правій бровці і віддав вивірену передачу верхом, де влучив у ціль Погба – 2:0.

Додамо також, в 1\4 фіналу Кубку Англії "МЮ" зустрінеться проти "Вулверхемптона".

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