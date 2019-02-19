"МЮ" переміг "Челсі" на шляху до чвертьфіналу Кубку Англії

Попри значну перевагу у володінні м'ячем на користь лондонців (67 відсотків проти 33 за весь матч), забивати голи у матчі зуміли виключно гравці "червоних дияволів". На 31 хвилині після фінтів на підході до штрафної від Погба і подальшої верхової подачі француза, на дальній стійці відзначився Еррера.

Вже перед самісінькою перевою Решфорд протягнув м'яч по правій бровці і віддав вивірену передачу верхом, де влучив у ціль Погба – 2:0.

Додамо також, в 1\4 фіналу Кубку Англії "МЮ" зустрінеться проти "Вулверхемптона".