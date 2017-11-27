МВД: задержание криминальных авторитетов под Киевом носило профилактический характер

"Это задержание носило, скорее, профилактическо-превентивный характер - чтобы не расслаблялись и знали, что о них помнят и наблюдают", - сказал А.Шевченко.

По его словам, среди задержанных и отпущенных позже были не только лица, имеющие определенный вес в определенных кругах, но и представители низшего звена.

На некоторых из них были составлены материалы за незаконно ношение опасных предметов.

Как сообщал УНН, в воскресенье 26 ноября полицейские задержали на "встрече" более 60 криминальных авторитетов.