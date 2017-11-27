МВД: задержание криминальных авторитетов под Киевом носило профилактический характер
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вчерашнее задержание 65 представителей криминалитета в Пуще-Водице под Киевом носило профилактический характер. Об этом УНН заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
"Это задержание носило, скорее, профилактическо-превентивный характер - чтобы не расслаблялись и знали, что о них помнят и наблюдают", - сказал А.Шевченко.
По его словам, среди задержанных и отпущенных позже были не только лица, имеющие определенный вес в определенных кругах, но и представители низшего звена.
На некоторых из них были составлены материалы за незаконно ношение опасных предметов.
Как сообщал УНН, в воскресенье 26 ноября полицейские задержали на "встрече" более 60 криминальных авторитетов.