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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 64433 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 46048 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 55399 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 64594 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 112771 просмотра

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МВД: задержание криминальных авторитетов под Киевом носило профилактический характер

МВД: задержание криминальных авторитетов под Киевом носило профилактический характер

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Вчерашнее задержание 65 представителей криминалитета в Пуще-Водице под Киевом носило профилактический характер. Об этом УНН заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Это задержание носило, скорее, профилактическо-превентивный характер - чтобы не расслаблялись и знали, что о них помнят и наблюдают", - сказал А.Шевченко.

По его словам, среди задержанных и отпущенных позже были не только лица, имеющие определенный вес в определенных кругах, но и представители низшего звена.

На некоторых из них были составлены материалы за незаконно ношение опасных предметов.

Как сообщал УНН, в воскресенье 26 ноября полицейские задержали на "встрече" более 60 криминальных авторитетов.

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