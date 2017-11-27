МВС: затримання кримінальних авторитетів під Києвом мало профілактичний характер

“Це затримання носило, скоріш, профілактично-превентивний характер — щоб не розслабляли та знали, що про них пам'ятають і спостерігають”, — сказав А.Шевченко.

За його словами, серед затриманих і відпущених пізніше, були не лише особи, які мають певну вагу в певних колах, але і представники нижчої ланки.

На декого з них були складені матеріали за незаконно носіння небезпечних предметів.

Як повідомляв УНН, у неділю 26 листопада поліцейські затримали на "зустрічі" понад 60 кримінальних авторитетів.