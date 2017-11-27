МВС: затримання кримінальних авторитетів під Києвом мало профілактичний характер
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Вчорашнє затримання 65 представників криміналітету в Пущі-Водиці під Києвом носило профілактичний характер. Про це УНН заявив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.
“Це затримання носило, скоріш, профілактично-превентивний характер — щоб не розслабляли та знали, що про них пам'ятають і спостерігають”, — сказав А.Шевченко.
За його словами, серед затриманих і відпущених пізніше, були не лише особи, які мають певну вагу в певних колах, але і представники нижчої ланки.
На декого з них були складені матеріали за незаконно носіння небезпечних предметів.
Як повідомляв УНН, у неділю 26 листопада поліцейські затримали на "зустрічі" понад 60 кримінальних авторитетів.