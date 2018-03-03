МВД: активисты, не причастные к драке под ВР и хранению оружия, будут отпущены
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В МВД заверяют, что все задержанные сегодня под Верховной Радой лица, не причастные к избиению полицейских и хранению оружия, будут отпущены. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко, сообщает УНН.
“Все, кто был задержан сегодня утром правоохранителями и кто не причастен к хранению боевых гранат, нанесению увечий полицейским и другим правонарушениям — сегодня же будут отпущены по домам и могут продолжить мирный, подчеркиваю — мирный, без боевых гранат, протест”, — написал Геращенко.
По его словам, до вечера, коммунальные службы Киева планируют восстановить нормальное движение автотранспорта по улице Грушевского.
Напомним, утром, 3 марта, под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.
Полиция под ВР нашла “коктейли Молотова”, пять дымовых мин и девять гранат.