МВС: активісти, які не причетні до бійки під ВР і зберігання зброї, будуть відпущені
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У МВС запевняють, що всі затримані сьогодні під Верховною Радою особи, які не причетні до побиття поліцейських і зберігання зброї, будуть відпущені. Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат України, член колегії МВС Антон Геращенко, повідомляє УНН.
"Всі, хто був затриманий сьогодні вранці правоохоронцями і хто не причетний до зберігання бойових гранат, нанесення каліцтв поліцейським та іншим правопорушенням - сьогодні ж будуть відпущені по домівках і можуть продовжити мирний, підкреслюю - мирний, без бойових гранат, протест", - написав Геращенко .
За його словами, до вечора, комунальні служби Києва планують відновити нормальний рух автотранспорту по вулиці Грушевського.
Нагадаємо, вранці, 3 березня, під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.
Поліція під ВР знайшла "коктейлі Молотова", п'ять димових мін і дев'ять гранат.