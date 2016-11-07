МВФ утвердил трехлетнюю программу для Молдовы на 182 млн долларов

Андриан Канду сообщил, что власти удалось вывести страну из кризиса и направить ее к периоду экономической стабилизации, поэтому Совет директоров Международного валютного фонда принял единогласно новую трехлетнюю программу для Молдовы.

Отмечается, что новая трехлетняя программа МВФ для Молдовы стоимостью примерно 182,7 млн долл. (129 млн специальных прав для заимствования) будет финансироваться фондом посредством Механизма расширенного финансирования (EFF) и Расширенного механизма кредитования (ECF) для поддержки власти в выполнении программы экономических реформ.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины настроен на плодотворное сотрудничество с Международным валютным фондом.