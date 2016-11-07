МВФ затвердив трирічну программу для Молдови на 182 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Рада директорів Міжнародного валютного фонду одноголосно ухвалила нову трирічну програму для Молдови. Про це заявив голова парламенту Молдови Адріан Канду, передає УНН з посиланням на NOI.md.
Андріан Канду повідомив, що владі вдалося вивести країну з кризи і направити її до періоду економічної стабілізації, тому Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила одноголосно нову трирічну програму для Молдови.
Зазначається, що нова трирічна програма МВФ для Молдови вартістю приблизно 182,7 млн дол. (129 млн спеціальних прав для запозичення) буде фінансуватися фондом за допомогою Механізму розширеного фінансування (EFF) і Розширеного механізму кредитування (ECF) для підтримки влади у виконанні програми економічних реформ.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України налаштований на плідну співпрацю з Міжнародним валютним фондом.