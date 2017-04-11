МВФ будет поддерживать реформы украинского правительства - глава миссии фонда

"Мы приветствуем, что в числе ваших приоритетов - земельная и пенсионная реформы. И мы всегда готовы оказывать помощь. Поэтому мы ведем переговоры с вашими коллегами в правительстве о том, как продвигать эти реформы. Украина имеет хорошее окно возможностей, когда под вашим в том числе, руководство Украины может реализовать пенсионную реформу, земельную реформу и провести приватизацию", - заявил глава миссии МВФ Рон ван Роден на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Глава миссии МВФ подчеркнул, что завершение третьего пересмотра программы сотрудничества между Украиной и фондом, утвержденной в марте 2015 года, и выделение очередного кредитного транша - это подтверждение прогресса, которого Украина достигла в вопросе реформ и экономических преобразований.

Рон ван Роден отметил успехи в энергетической реформе, реформе банковского сектора.

В свою очередь Владимир Гройсман поблагодарил за сотрудничество и подчеркнул, что обсуждение ключевых реформ продолжается.

"И мы ожидаем окончательные решения, сформированные в законопроектах, в ближайшее время", - сказал глава правительства.

В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросу оборота земель, пенсионной реформе и приватизации.

Владимир Гройсман особо отметил, что вопрос земельной реформы - очень чувствительній для Украины.

"Шаги, которые мы должны сделать, должны быть успешными", - сказал он и подчеркнул, что правительство выступает категорически против любых возможностей, которые могли бы использовать олигархические структуры для скупки земельного ресурса.

"По пенсионной реформе и реформе земли мы вышли на хорошую формулу, которая может быть одобрена (парламентом). Я хочу, чтобы результат был положительным", - отметил Владимир Гройсман.

Он также представил коллегам из МВФ идею продажи неэффективных госкомпаний через систему ProZorro и акцентировал внимание на том, что сейчас в Украине необходимо обновить работу Фонда государственного имущества, как ключевого органа по продаже госактивов.

"Приватизация неэффективных государственных предприятий нам нужна как воздух. Будем работать в этом направлении", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНН 6 апреля, Украина может получить от МВФ в этом году еще 4,4 млрд долл.