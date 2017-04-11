МВФ підтримуватиме реформи українського уряду - глава місії фонду

"Ми вітаємо, що в числі ваших пріоритетів - земельна й пенсійна реформи. І ми завжди готові надавати допомогу. Тож ми ведемо переговори з вашими колегами в уряді про те, як просувати ці реформи. Україна має хороше вікно можливостей, коли під вашим, у тому числі, керівництвом Україна може реалізувати пенсійну реформу, земельну реформу й провести приватизацію", - заявив глава місії МВФ Рон ван Роден на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Глава місії МВФ підкреслив, що завершення Третього перегляду програми співпраці між Україною та фондом, затвердженої в березні 2015 року, і виділення чергового кредитного траншу - це підтвердження прогресу, який Україна досягла в питанні впровадження реформ та економічних перетворень.

Рон ван Роден відзначив успіхи в енергетичній реформі, реформі банківського сектору.

Своєю чергою Володимир Гройсман подякував за співпрацю і підкреслив, що обговорення ключових реформ триває.

"І ми очікуємо на остаточні рішення, сформовані в законопроектах, найближчим часом", - сказав глава уряду.

У ході зустрічі сторони приділили окрему увагу питанню обігу земель, пенсійній реформі й приватизації.

Володимир Гройсман особливо наголосив на тому, що питання земельної реформи - дуже чутливе для України.

"Кроки, які ми маємо зробити, мають бути успішними", - сказав він і підкреслив, що уряд виступає категорично проти будь-яких можливостей, які могли б використати олігархічні структури для скупки земельного ресурсу.

"По пенсійній реформі і реформі землі ми вийшли на хорошу формулу, яка може бути схвалена (парламентом). Я хочу, аби результат був позитивним", - відзначив Володимир Гройсман.

Він також представив колегам з МВФ ідею продажу неефективних держкомпаній через систему ProZorro і акцентував увагу на тому, що наразі в Україні необхідно оновити роботу Фонду державного майна, як ключового органу з продажу держактивів.

"Приватизація неефективних державних підприємств нам потрібна як повітря. Будемо працювати в цьому напрямку", - сказав очільник уряду.

Як повідомляв УНН 6 квітня, Україна може отримати від МВФ цього року ще 4,4 млрд дол.