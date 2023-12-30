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МВД полностью перестроили систему безопасности полетов своих вертолетов - Клименко

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 18:48  •  6219 просмотра

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Министерство внутренних дел Украины повысило безопасность полетов вертолетов, введя новые программы подготовки пилотов, тренажеры и более строгие стандарты технического и метеорологического контроля, заявил министр Клименко.

Министерство внутренних дел перестроило систему безопасности полетов своих вертолетов. На вертолеты, которые находят в системе МВД установлены дополнительные тренажеры и требования к техническому персоналу и метеорологическому контролю. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Министр внутренних дел, отвечая на вопрос журналиста - поставил ли он точку в деле авиакатастрофы в Броварах ответил: "И да, и нет. Не поставили точку, и я, и, в том числе, наш коллектив в вопросе того, что это болит по сегодняшний день.

"У меня в кабинете стоят макеты вертолетов, которые есть на балансе МВД. Я когда смотрю у меня всегда всплывает эта трагедия. Почему она произошла", - добавил Клименко.

Он добавил, что Украина полностью перестроила систему безопасности полетов своих вертолетов.

"Мы по другому обучаем наших пилотов. Мы вместе с международными партнерами, с французскими компаниями, которые предоставили эти вертолеты, которых в системе МВД более 50, установлены дополнительные тренажеры и установили дополнительные требования к техническому персоналу и метеорологическому контролю", - отметил глава МВД.

Напомним

18 января 2023 года в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.

Кроме чиновников МВД в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые как раз пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Павел Башинский

Павел Башинский

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