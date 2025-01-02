Мужчина умер в больнице после атаки дрона на Херсонщине

На Херсонщине от травм погиб мужчина, который пострадал от удара террористического дрона. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

В больнице скончался 59-летний житель Херсонской области, который 1 января вечером получил тяжелые ранения в результате удара вражеской атаки на село Никольское.

По информации, врачи приложили все усилия, чтобы спасти его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Еще три человека пострадали от вражеских обстрелов Херсона