Мужчина умер в больнице после атаки дрона на Херсонщине
Киев • УНН
59-летний житель Херсонской области умер от травм, полученных в результате атаки вражеского дрона на село Никольское 1 января. Несмотря на усилия врачей, ранения оказались несовместимыми с жизнью.
На Херсонщине от травм погиб мужчина, который пострадал от удара террористического дрона. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В больнице скончался 59-летний житель Херсонской области, который 1 января вечером получил тяжелые ранения в результате удара вражеской атаки на село Никольское.
По информации, врачи приложили все усилия, чтобы спасти его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Еще три человека пострадали от вражеских обстрелов Херсона1 янв. 2025, 11:57 • 17720 просмотров