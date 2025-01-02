Чоловік помер у лікарні після атаки дрону на Херсонщині

На Херсонщині від травм загинув чоловік, який постраждав від удару терористичного дрону. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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У лікарні помер 59-річний мешканець Херсонської області, який 1 січня ввечері отримав тяжкі поранення внаслідок удару ворожої атаки на село Микільське.

За інформацією, лікарі доклали всіх зусиль, аби врятувати його життя, але травми виявилися несумісними з життям.

Ще три людини постраждали від ворожих обстрілів Херсона