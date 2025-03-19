Мужчина с пистолетом угрожал возле здания ЦРУ в Вирджинии: на месте работают снайперы и группы по обезвреживанию взрывчатки
Киев • УНН
У штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии мужчина угрожал с оружием. Территория оцеплена полицией и специальными службами, на месте работают саперы, сообщений о пострадавших нет.
Около штаб-квартиры агентства сконцентрировано большое количество полиции. На месте происшествия также работают саперы. Первые сообщения ошибочно указывали на то, что мужчина выстрелил в воздух.
Передает УНН со ссылкой на New York Post и Daily Mail.
Полиция и специальные службы окружили штаб-квартиру ЦРУ в городе Лэнгли (штат Вирджиния, США), после того, как мужчина с оружием начал угрожать на улице.
Сначала правоохранители сообщили, что мужчина стрелял, впоследствии это было подтверждено как ошибку.
По данным полиции, подозреваемый якобы достал пистолет и направил его на здание. Также сообщалось, что мужчина "находился в состоянии нервного срыва"; он "забаррикадировался" и "выкрикивал угрозы".
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Не было понятно, на каком расстоянии фигурант происшествия от здания ЦРУ. О пострадавших пока что не сообщается.
Ситуация привела к блокировке территории вокруг агентства. На месте происшествия сейчас работают саперы.
Напомним
ЦРУ предложило сотрудникам компенсационные увольнения до 30 сентября в рамках сокращений администрации Трампа. Реформа направлена на сосредоточение разведки на приоритетных направлениях, в частности Китае.
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