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Чоловік з пістолетом погрожував біля будівлі ЦРУ у Вірджинії: на місці працюють снайпери і групи зі знешкодження вибухівок

Київ • УНН

 • 11760 перегляди

Біля штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії чоловік погрожував зі зброєю. Територію оточено поліцією та спеціальними службами, на місці працюють сапери, повідомлень про постраждалих немає.

Чоловік з пістолетом погрожував біля будівлі ЦРУ у Вірджинії: на місці працюють снайпери і групи зі знешкодження вибухівок

Біля штаб-квартири агентства сконцентрована велика кількість поліції. На місці події також працюють сапери. Перші повідомлення помилково вказували на те, що чоловік вистрілив у повітря.

Передає УНН із посиланням на New York Post та Daily Mail.

Поліція та спеціальні служби оточили штаб-квартиру ЦРУ у місті Ленглі (штат Вірджинія ,США), після того, як чоловік зі зброєю почав погрожувати на вулиці. 

Спочатку правоохоронці повідомили, що  чоловік стріляв, згодом це було підтверджено як помилку.

За даними поліції, підозрюваний нібито дістав пістолет і направив його на будівлю. Також повідомлялось, що чоловік "перебував у стані нервового зриву"; він "забарикадувався" і "вигукував погрози".

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Не було зрозуміло, на якій відстані фігурант події від будівлі ЦРУ. Про постраждалих поки що не повідомляється.

Ситуація призвела до блокування території навколо агентства. На місці події зараз працюють сапери.

Нагадаємо

ЦРУ запропонувало співробітникам компенсаційні звільнення до 30 вересня в рамках скорочень адміністрації Трампа. Реформа спрямована на зосередження розвідки на пріоритетних напрямках, зокрема Китаї.

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