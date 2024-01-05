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Mustang, преодолевающий лютые морозы: в чем особенность финского Арктического дизеля на WOG

Mustang, преодолевающий лютые морозы: в чем особенность финского Арктического дизеля на WOG

Киев • УНН

 • 22041 просмотра

Арктическое дизельное топливо Mustang на АЗК WOG выдерживает температуру до -40°C, обеспечивая надежность запуска и движения в экстремальный мороз.

В сети АЗК WOG можно заправить авто финским Арктическим дизельным топливом Mustang. Оно выдерживает морозы до -40◦С. УНН решил узнать об этом дизеле больше.

Детали

"Надежность и морозостойкость этого дизеля проверена полярной зимой. Финские специалисты, работающие на нефтеперерабатывающих заводах, являются мастерами по изготовлению морозостойкого дизеля. Поэтому водители, которые будут заправлять свое авто Арктическим дизелем Mustang, могут быть уверены, что даже в самые сильные морозы их автомобиль заведется и будет на ходу", - говорят в WOG.

Арктический дизель Mustang полностью безопасен для авто. Продукт соответствует требованиям европейского стандарта EN 590 и требованиям государственного стандарта ДСТУ 7688 и техническому регламенту.

Каждая партия Арктического дизеля перед тем, как попасть на АЗК, проходит многоуровневый контроль качества, что гарантирует его соответствие стандартам и заявленным параметрам.

"Все нефтепродукты проходят многоуровневый контроль качества. Отбор проб и проверка топлива осуществляется на всех этапах поставки, начиная от нефтебазы и заканчивая АЗК. Подтверждением этих исследований является паспорт качества и декларация соответствия топлива требованиям ДСТУ и техническому регламенту, ознакомиться с которыми можно на каждом АЗК в уголке потребителя.

Арктическое топливо Mustang от зимнего дизеля отличается более низким значением показателя предельной температуры фильтруемости, которая по требованиям должна быть не выше -30⁰С. Арктический дизель Mustang выдерживает морозы до -40⁰С. В Арктическом дизеле также обязательно нормируется показатель температуры помутнения. Это позволяет использовать такое дизельное топливо при более низких температурах окружающей среды, то есть в нем не образуется осадок из парафинов и сохраняется его способность проходить в топливной системе автомобилей", - объясняют специалисты WOG.

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Сейчас за окном стабильно минусовая температура, поэтому как минимум авто следует заправлять зимним дизелем, который способен выдерживать такую температуру. Он, кстати, тоже представлен в сети АЗК WOG. Но если вы хотите большей уверенности, что ваш железный конь без проблем заведется после морозной ночи - обратите внимание на Арктический дизель.

"Арктический дает больше надежности и уверенности, потому что выдерживает температуру до -40⁰С. Если вы планируете отправляться, например, к родным, и понимаете, что температура в той местности может быть достаточно низкой, лучше обезопасить себя и заправить авто Арктическим дизелем Mustang", - говорят в WOG.

А вдруг потепление? Автомобиль спокойно, без негативных последствий будет ездить на Арктическом топливе даже, если температура резко изменится с минуса на плюс.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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