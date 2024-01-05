Mustang, що долає люті морози: у чому особливість фінського Арктичного дизелю на WOG

В мережі АЗК WOG можна заправити авто фінським Арктичним дизельним пальним Mustang. Воно витримує морози до -40◦С. УНН вирішив дізнатися про цей дизель більше.

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"Надійність та морозостійкість цього дизеля перевірена полярною зимою. Фінські спеціалісти, що працюють на нафтопереробних заводах, є майстрами з виготовлення морозостійкого дизелю. Тож водії, які заправлятимуть своє авто Арктичним дизелем Mustang, можуть бути впевнені, що навіть у найлютіші морози їхній автомобіль заведеться й буде на ходу", - кажуть у WOG.

Арктичний дизель Mustang цілком безпечний для авто. Продукт відповідає вимогам європейського стандарту EN 590 та вимогам державного стандарту ДСТУ 7688 та технічному регламенту.

Кожна партія Арктичного дизеля перед тим, як потрапити на АЗК, проходить багаторівневий контроль якості, що гарантує його відповідність стандартам та заявленим параметрам.

"Всі нафтопродукти проходять багаторівневий контроль якості. Відбір проб та перевірка пального здійснюється на всіх етапах постачання, починаючи від нафтобази та закінчуючи АЗК. Підтвердженням цих досліджень є паспорт якості та декларація відповідності пального вимогам ДСТУ та технічному регламенту, ознайомитись з якими можна на кожному АЗК у куточку споживача.

Арктичне пальне Mustang від зимового дизелю відрізняється більш нижчим значенням показника граничної температури фільтрованості, яка за вимогами має бути не вище -30⁰С. Арктичний дизель Mustang витримує морози до -40⁰С. В Арктичному дизелі також обов'язково нормується показник температури помутніння. Це дає змогу використовувати таке дизельне пальне за нижчих температур навколишнього середовища, тобто в ньому не утворюється осад з парафінів та зберігається його здатність проходити в паливній системі автомобілів", - пояснюють спеціалісти WOG.

Зараз за вікном стабільно мінусова температура, то ж як мінімум авто слід заправляти зимовим дизелем, який здатен витримувати таку температуру. Він, до речі, теж представлений в мережі АЗК WOG. Але якщо ви хочете більшої впевненості, що ваш залізний кінь без проблем заведеться після морозної ночі – зверніть увагу на Арктичний дизель.

"Арктичний дає більше надійності й упевненості, тому що витримує температуру до -40⁰С. Якщо ви плануєте вирушати, приміром, до рідних, й розумієте, що температура в тій місцевості може бути досить низькою, краще убезпечити себе й заправити авто Арктичним дизелем Mustang", - кажуть у WOG.

А раптом потепління? Автомобіль спокійно, без негативних наслідків їздитиме на Арктичному пальному навіть, якщо температура різко зміниться з мінусу на плюс.