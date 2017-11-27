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Мурзин назвал причину поражения сборной Украины против Турции

Мурзин назвал причину поражения сборной Украины против Турции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Наставник сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин подвел итоги поединка отборочного этапа к Кубку СВТУ-2019 против Турции, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Среди причин фиаско главный тренер украинцев назвал большое количество ошибок на подборах и отсутствие первого номера.

"Поздравляю турецкую сборную. Поединок оказался тяжелым для обоих соперников. Спасибо игрокам за отдачу. Мы неплохо играли в защите. Но больше повезло сопернику. Игроки профессионально подошли к матчу. Как только прибыли из Швеции, сразу согласились на тренировку. Больше всего меня расстроило подбора: мы не имели так проигрывать щиты. Соперник дождался в конце наших ошибок и хладнокровно воспользовался ими ", - отметил наставник.

Кроме того, по мнению специалиста, наиболее проблемной позицией в команде есть место разыгрывающего защитника: "нам не хватает первого номера. У меня уверенность, что в феврале вы увидите в команде Джетера".

Напомним, что "желто-голубые" уступили туркам 60:67.

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