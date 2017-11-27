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Мурзін назвав причину поразки збірної України проти Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Наставник збірної України з баскетболу Євген Мурзін підбив підсумки поєдинку відбіркового етапу до Кубку свту-2019 проти Туреччини, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Серед причин фіаско головний тренер українців назвав велику кількість помилок на підбираннях та брак першого номера.

"Вітаю турецьку збірну. Поєдинок виявився важким для обох суперників. Дякую гравцям за віддачу. Ми непогано грали в захисті. Та більше пощастило супернику. Гравці професіонально підійшли до матчу. Щойно прибули зі Швеції, одразу зголосилися на тренування. Найбільше мене засмутило підбирання: ми не мали так програвати щити. Суперник дочекався в кінці наших помилок та холоднокровно скористався ними", - зауважив наставник.

Окрім того, на думку фахівця, найбільш проблемною позицією в команді є місце розігруючого захисника: "нам не вистачає першого номера. У мене впевненість, що в лютому ви побачите в команді Джетера".

Нагадаємо, що "жовто-блакитні" поступилися туркам 60:67.

Українські Національні Новини

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