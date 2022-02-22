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Возможное принятие ВР “антирейдерского” законопроекта 3774 создаст серьезную угрозу для инвесторов и кредиторов в Украине

Возможное принятие ВР “антирейдерского” законопроекта 3774 создаст серьезную угрозу для инвесторов и кредиторов в Украине

Киев • УНН

 • 252775 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Завтра, 23 февраля, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении так называемый “антирейдерский” законопроект 3774, принятый депутатами в первом чтении 15 апреля прошлого года, передает УНН.

Детали

Как можно увидеть из текста законопроекта, документ значительно расширяет полномочия Министерства юстиции. А именно, позволяет ему по результатам рассмотрения жалобы на действия государственного регистратора вносить изменения в государственные реестры независимо от наличия судебного спора между сторонами, регистрации права собственности за третьим лицом или даже наличия судебных запретов по внесению изменений в такие реестры. Подобные законодательные изменения, а также поспешность, с которой их пытаются принять, по мнению юридического сообщества, создают серьезную угрозу для инвесторов и кредиторов в Украине, а также могут свидетельствовать о намерениях отдельных групп и лиц использовать последний шанс для захвата имущества и компаний до того, как Минюст будет избавлен от несвойственных ему полномочий.

Напомним, в 2016 году Министерство юстиции получило полномочия рассматривать жалобы относительно незаконных действий государственных регистраторов и отменять регистрационные действия. Украинская власть решила, что такая процедура будет более быстрой, чем рассмотрение дел в суде и поможет владельцам в тех случаях, когда регистрация имущества или корпоративных прав была проведена вообще без правовых оснований (то есть, без документов или на основании документов, неизвестно кем подписанных, без нотариального удостоверения) или когда государственные регистраторы тормозят по формальным основаниям регистрационные действия (не такие документы, несите еще и т.д.).

Однако, годы практики показали, что быстрое решение жалоб и отмена спорной государственной регистрации, проведенные Минюстом, все равно завершаются громкими и запутанными судебными делами. При этом большинство жалоб находятся на рассмотрении министерства месяцами и годами и рассматриваются не быстрее, чем их бы рассмотрел суд. Кроме того, в СМИ неоднократно появлялись сообщения о коррупционных действиях в случаях, когда заявители хотели ускорить рассмотрение своих жалоб Минюстом.

Как результат, 6 ноября 2020 года Кабинет Министров подал в Верховную Раду проект Закона № 4338 “О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с упорядочением деятельности в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений и государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований”, который предлагал лишить Министерство юстиции полномочий по рассмотрению жалоб на действия государственных регистраторов с 1 января 2022 года.

Тем не менее, законопроект на рассмотрение Верховной Рады так и не попал. Вместо этого, некоторые народные депутаты начали настойчиво продвигать законопроект 3774.

Какие же нормы “антирейдерского” проекта закона, которые остались в документе при подготовке ко второму чтению вызывают сомнения у практикующих юристов?

Во-первых, срок на обжалование регистрационных действий сокращен с трех до одного года. Это означает, что заинтересованное лицо в течение одного года будет иметь шанс отменить регистрацию права собственности или приобретения корпоративных прав.

Во-вторых, Минюсту предлагается предоставить право вносить изменения в государственные реестры несмотря на тот факт, что на момент принятия им решения, соответствующее недвижимое имущество может быть зарегистрировано за другим лицом или на него будут зарегистрированы обременения, в том числе, решение о запрете совершения регистрационных действий.

Отметим, что в настоящее время Минюст обязан отказать в удовлетворении жалобы, если на момент принятия решения по результатам ее рассмотрения состоялась государственная регистрация этого права за другим лицом, что указано в обжалуемом решении. Если же такие изменения будут приняты, министерство сможет лишить права собственности любого добросовестного приобретателя без суда.

Также Минюст сможет вносить изменения в реестр, несмотря на наличие судебного спора между сторонами и даже судебного запрета осуществлять регистрационные действия в государственных реестрах.

В-третьих, за счет изложения соответствующих статей законов О государственной регистрации в новой редакции спор о праве между сторонами, а также проведение регистрации на основании судебного решения о приобретении права собственности больше не будет являться основанием для отказа Минюста в удовлетворении жалобы. Если недобросовестный жалобщик, истец будет видеть, что в судебном процессе у него нет шансов — он будет “решать вопросы” в министерстве (тем более, что срок для обращения продлен).

В-четвертых, законопроект предлагает отменить ряд предусмотренных действующим законом важных требований к содержанию жалобы, которая подается в Минюст. В случае принятия проекта закона для подачи жалобы жалобщику не нужно будет указывать, какие нарушены нормы законодательства, по мнению жалобщика; прилагать документы, которые подтверждают наличие нарушения; сведения о наличии или отсутствии судебного спора по затронутому в жалобе вопросу, что может иметь следствием отмену обжалуемого решения государственного регистратора или внесении сведений в Государственный реестр прав.

То есть, недобросовестное лицо может хоть каждый день писать жалобы в Минюст без всякого обоснования, но с соответствующими репутационными и коммерческими рисками к лицам, которые в его жалобах фигурируют.

Также важной переменой, которая осталась у законопроекте ко второму чтению, является предоставление решению Минюста об отмене решений о государственной регистрации “правоустанавливающей силы”. То есть, принятие решения министерством будет приводить к “прекращению прав и обременений”.

В настоящее время судебная практика не связывает непосредственно вопрос возникновения и прекращения прав с вопросом их государственной регистрации. Подобная формулировка ухудшит возможности защиты прав собственности лицами, если государственная регистрация их прав будет незаконно отменена.

Таким образом, юристы считают, что в результате принятия проекта закона № 3774 Министерство юстиции получит больше полномочий и свободы усмотрения относительно решения судьбы недвижимого имущества и корпоративных прав, чем имеет суд, что создает значительные коррупционные риски. Более того, отмена государственной регистрации права собственности вне рамок судебного спора противоречит конституционным принципам разделения власти, обязательности судебных решений и незыблемости права собственности, определенных статьями 6, 41, 124, 129 Конституции Украины.

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