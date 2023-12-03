Может обвалиться: в Италии закрыли средневековую башню для посетителей

Средневековую башню Гарисенду в итальянском городе Болонья закрыли для посетителей из-за опасений властей, что она может обвалиться. Городской совет Болоньи заявил, что "ситуация критическая", пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Построенная 900 лет назад 47 метровая башня Гарисенда наклоняется под углом в 4 градуса. Власти уже начали строить 5-метровый барьер вокруг нее на случай возможного обвала. Вокруг башни установят металлические сетки.

Заместитель министра культуры Италии Лючия Боргонцони объявила, что правительство профинансирует работы по укреплению башни в сумме около 5 миллионов евро из Национального фонда восстановления ЕС Италии.

Башня Азинелли, которая построена рядом с Гарисендой, имеет примерно вдвое большую высоту и также наклоняется, хотя и не так критично, поэтому она открыта для туристов.

Мэр города Маттео Лепор отметил, что башня Гарисенда подверглась дополнительные повреждения в средневековую эпоху, когда внутри нее были построены железные и хлебопекарные печи.

Площадку Гарисенды впервые закрыли в октябре после того, как датчики зафиксировали изменения наклона башни. Гарисенда наклонена под углом в 4 градуса, по сравнению с 3,9 градусами для более известной Пизанской башни в Италии.

Дополнения

Культовые башни немного моложе самого Болонского университета - учебное заведение, основанное в 1088 году.

Башни Гарисенда и Азинелли названы в честь конкурирующих семей, которые их построили, считается, что это был способ конкурировать за свою власть и богатство.

Первоначально Гарисенда имела высоту 60 метров, но еще в XIV веке ее пришлось уменьшить после того, как она уже начала наклоняться.

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