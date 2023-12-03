Может обвалиться: в Италии закрыли средневековую башню для посетителей

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  127186 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  175531 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  206735 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  192219 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  176263 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  166479 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  177763 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  229723 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  201983 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  30715 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  213391 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  29031 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  201065 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  24668 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  45985 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
mozhet-obvalitsya-v-italii-zakrili-srednevekovuyu-bashnyu-dlya-posetitelei

Может обвалиться: в Италии закрыли средневековую башню для посетителей

Киев  •  УНН

03 декабрь 2023, 23:59  •  4356 просмотра

Read in English

Средневековая башня Гарисенда в Болонье, Италия, была закрыта из-за опасений, что она может обвалиться, и правительство выделит около 5 миллионов евро на ее стабилизацию.

Средневековую башню Гарисенду в итальянском городе Болонья закрыли для посетителей из-за опасений властей, что она может обвалиться. Городской совет Болоньи заявил, что "ситуация критическая", пишет ВВС, передает УНН.

Детали

Построенная 900 лет назад 47 метровая башня Гарисенда наклоняется под углом в 4 градуса. Власти уже начали строить 5-метровый барьер вокруг нее на случай возможного обвала. Вокруг башни установят металлические сетки.

Заместитель министра культуры Италии Лючия Боргонцони объявила, что правительство профинансирует работы по укреплению башни в сумме около 5 миллионов евро из Национального фонда восстановления ЕС Италии.

Башня Азинелли, которая построена рядом с Гарисендой, имеет примерно вдвое большую высоту и также наклоняется, хотя и не так критично, поэтому она открыта для туристов.

Мэр города Маттео Лепор отметил, что башня Гарисенда подверглась дополнительные повреждения в средневековую эпоху, когда внутри нее были построены железные и хлебопекарные печи.

Площадку Гарисенды впервые закрыли в октябре после того, как датчики зафиксировали изменения наклона башни. Гарисенда наклонена под углом в 4 градуса, по сравнению с 3,9 градусами для более известной Пизанской башни в Италии.

Image

Дополнения

Культовые башни немного моложе самого Болонского университета - учебное заведение, основанное в 1088 году.

Башни Гарисенда и Азинелли названы в честь конкурирующих семей, которые их построили, считается, что это был способ конкурировать за свою власть и богатство.

Первоначально Гарисенда имела высоту 60 метров, но еще в XIV веке ее пришлось уменьшить после того, как она уже начала наклоняться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Италия и Украина подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Культура
Може обвалитися: в Італії закрили середньовічну вежу для відвідувачів
Might collapse: medieval tower closed to visitors in Italy
Новости по теме

Может обвалиться: в Италии закрыли средневековую башню для посетителей

Средневековая башня Гарисенда в Болонье, Италия, была закрыта из-за опасений, что она может обвалиться, и правительство выделит около 5 миллионов евро на ее стабилизацию.

Культура •   •  4356 просмотра
Может обвалиться: в Италии закрыли средневековую башню для посетителей

В Украине запустили новый онлайн-справочник по правам человека

Центр гражданских свобод и Балтийское общество прав человека запустили онлайн-справочник по правам человека для украинцев, который предлагает практические советы и контактные ресурсы в случае нарушения прав.

Политика •   •  6234 просмотра
В Украине запустили новый онлайн-справочник по правам человека

В Хмельницкой области раздались звуки взрывов

В Хмельницкой области Украины раздались взрывы, что вызвало воздушную тревогу из-за продолжающейся атаки беспилотников со стороны российских вооруженных сил. Было обнаружено, что ударные беспилотники движутся в западном направлении через несколько областей.

Война •   •  8245 просмотра
В Хмельницкой области раздались звуки взрывов

Столб дыма до 3 км: в Индонезии началось извержение вулкана Марапи

В Индонезии произошло извержение вулкана Марапи, который выбросил 3-километровый столб дыма и разбросал пепел; власти объявили второй уровень тревоги и ввели запрет на деятельность в радиусе 3 км.

Новости Мира •   •  4237 просмотра
Столб дыма до 3 км: в Индонезии началось извержение вулкана Марапи

США атаковали боевиков в Ираке, предупредив удары по своим базам

Американский авиаудар вблизи Киркука, Ирак, уничтожил пятерых боевиков, которые готовились к нападению на американские войска; Исламское сопротивление в Ираке подтвердило эти смерти.

Война •   •  8014 просмотра
США атаковали боевиков в Ираке, предупредив удары по своим базам

Враг привлекает мотоциклетные банды к депортации украинских детей - посол США

Посол США Бет Ван Шаак сообщила, что ультраправые мотоциклетные банды причастны к незаконной депортации украинских детей в Россию и Беларусь, подтвердив готовность США поддерживать Украину и преследовать такие преступления.

Политика •   •  5796 просмотра
Враг привлекает мотоциклетные банды к депортации украинских детей - посол США

У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 баллов произошло в 44 км к востоку от Таго на Филиппинах, непосредственных сообщений о жертвах или разрушениях не поступало, угрозы цунами не было.

Общество •   •  12122 просмотра
У берегов Филиппин произошло новое землетрясение магнитудой 6,9

Израильские военные расширяют операцию на юге сектора Газа

Израильские военные расширили свои операции на юг Газы, нацелившись на командиров ХАМАСа, а начальник ЦАХАЛа Халеви пообещал такое же влияние, как и на севере.

Война •   •  17081 просмотра
Израильские военные расширяют операцию на юге сектора Газа

В Москве загорелся специализированный автомобильный завод

Поздно вечером загорелся автомобильный завод в Москве, огонь быстро распространялся, на место происшествия прибыло несколько пожарных бригад.

Общество •   •  15137 просмотра
В Москве загорелся специализированный автомобильный завод

В Польше поезд сбил двух железнодорожников, которые расчищали снег с путей, один погиб

В Польше поезд сбил двух рабочих, которые расчищали пути от снега в Ящуве, в результате чего один из них погиб, а другой получил ранения. Полиция расследует инцидент.

Общество •   •  15706 просмотра
В Польше поезд сбил двух железнодорожников, которые расчищали снег с путей, один погиб