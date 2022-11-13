Мозамбик поставил первую партию сжиженного газа на мировой рынок

Детали

Пришвартованный 23 октября в первую глубоководную плавучую установку Coral Sul FLNG британской компании BP уже отправился с грузом в Европу.

Установка, подключенная к нескольким скважинам у берегов северной провинции Кабу-Делгаду, начала добычу в июле. Ее мощность составляет 3,4 млн. тонн газа в год. Эксперты оценивают запасы газовых месторождений в 2 трлн. куб. метров, а участок, где непосредственно ведется добыча Coral Sul, оценивается в 450 млрд куб. метров.

Газовые месторождения имеют решающее значение для экономики Мозамбика, и уже привлекли 120 млрд долларов инвестиций.

Напомним

Министр энергетики и окружающей среды Греции заявил, что американский энергетический гигант ExxonMobil приступил к разведке природного газа у побережья юго-западной Греции, запустив отложенный проект.



