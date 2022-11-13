Мозамбік поставив першу партію скрапленого газу на світовий ринок

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Пришвартований 23 жовтня до першої глибоководної плавучої установки Coral Sul FLNG британської компанії BP вже відправився з вантажем до Європи.

Установка, що підключена до декількох свердловин біля берегів північної провінції Кабу-Делгаду, почала видобуток в липні. ЇЇ потужність складає 3,4 млн тонн газу на рік. Експерти оцінюють запаси газових родовищ в 2 трлн куб. метрів, а ділянка, де безпосередньо ведеться видобуток Coral Sul оцінюється в 450 млрд куб. метрів.

Газові родовища наразі мають вирішальне значення для економіки Мозамбіка, і вже залучили 120 млрд доларів інвестицій.

Нагадаємо

Міністр енергетики та навколишнього середовища Греції заявив, що американський енергетичний гігант ExxonMobil розпочав розвідку природного газу біля узбережжя південно-західної Греції, запустивши відкладений проєкт.



