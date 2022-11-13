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Мозамбік поставив першу партію скрапленого газу на світовий ринок

Мозамбік поставив першу партію скрапленого газу на світовий ринок

Київ • УНН

 • 427385 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Першу в історії Мозамбіка партію скрапленого газу з родовища на північному узбережжі Індійського океану, вже відправили на світовий енергетичний ринок. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Пришвартований 23 жовтня до першої глибоководної плавучої установки Coral Sul FLNG британської компанії BP вже відправився з вантажем до Європи.

Установка, що підключена до декількох свердловин біля берегів північної провінції Кабу-Делгаду, почала видобуток в липні. ЇЇ потужність складає 3,4 млн тонн газу на рік. Експерти оцінюють запаси газових родовищ в 2 трлн куб. метрів, а ділянка, де безпосередньо ведеться видобуток Coral Sul оцінюється в 450 млрд куб. метрів.

Газові родовища наразі мають вирішальне значення для економіки Мозамбіка, і вже залучили 120 млрд доларів інвестицій.

Нагадаємо

Міністр енергетики та навколишнього середовища Греції заявив, що американський енергетичний гігант ExxonMobil розпочав розвідку природного газу біля узбережжя південно-західної Греції, запустивши відкладений проєкт.

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