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МЗ завершил отбор кандидатов в наблюдательный совет ГП Медзакупивли

МЗ завершил отбор кандидатов в наблюдательный совет ГП Медзакупивли

Киев  •  УНН

 • 12652 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Министерство здравоохранения завершило процесс конкурсного отбора кандидатов в наблюдательный совет государственного предприятия “Медицинские закупки Украины”. Ведомство определило пять кандидатов по результатам конкурсного отбора и двух кандидатов, которые будут в составе наблюдательного совета по квоте. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Министерство здравоохранения завершило процесс конкурсного отбора кандидатов в наблюдательный совет государственного предприятия “Медицинские закупки Украины”, — сказала Шаталова.

Детали

По словам заместителя министра, в состав комиссии по отбору были включены представители международных финансовых организаций и дипломатических учреждений, профессиональных консультантов по отбору персонала, которые принимали участие в работе комиссии с правом совещательного голоса.

В общем подали документы в участии 52 человека, из которых 15 претендентов подали документы, которые не соответствовали установленным требованиям. Остальные кандидаты были допущены, со всеми были проведены собеседования.

“На сегодня Минздрав определил пятерых кандидатов по результатам конкурсного отбора и двух кандидатов, которые будут в составе наблюдательного совета по квоте управления, с которыми в ближайшее время ГП МЗУ заключит гражданско-правовые сделки. Следовательно наблюдательный совет полноценно заработает”, — добавила Шаталова.

Дополнение

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Министерство здравоохранения по итогам 2020 года считает неэффективной деятельность ГП “Медзакупки”, ведь оно провалило 103 тендера на закупку лекарств.

По словам Шаталовой, ГП “Медицинские закупки Украины” в прошлом году сорвало закупки препаратов и медицинских изделий на сумму 949,7 млн грн.

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