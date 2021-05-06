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МОЗ завершив відбір кандидатів до наглядової ради ДП Медзакупівлі

МОЗ завершив відбір кандидатів до наглядової ради ДП Медзакупівлі

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я завершило процес конкурсного відбору кандидатів до наглядової ради державного підприємства “Медичні закупівлі України”. Відомство визначило п’ятьох кандидатів за результатами конкурсного відбору та двох кандидатів, які будуть в складі наглядової ради за квотою. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Міністерство охорони здоров’я завершило процес конкурсного відбору кандидатів до наглядової ради державного підприємства “Медичні закупівлі України”, — сказала Шаталова.

Деталі

Зі слів заступниці міністра, до складу комісії з відбору було включено представників міжнародних фінансових організацій та дипломатичних установ, професійних консультантів з відбору персоналу, які брали участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу.

Загалом подали документи о участі 52 особи, з яких 15 претендентів подали документи, які не відповідали встановленим вимогам. Решта кандидатів було допущено, з усіма було проведено співбесіди.

“На сьогодні МОЗ визначило п’ятьох кандидатів за результатами конкурсного відбору та двох кандидатів, які будуть в складі наглядової ради за квотою управління, з якими найближчим часом ДП МЗУ укладе цивільно-правові угоди. А відтак наглядова рада повноцінно запрацює”, — додала Шаталова.

Доповнення

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що Міністерство охорони здоров’я за підсумками 2020 року вважає неефективною діяльність ДП “Медзакупівлі”, адже воно провалило 103 тендери на закупівлю ліків.

Зі слів Шаталової, ДП “Медичні закупівлі України” минулого року зірвало закупівлі препаратів та медичних виробів на суму 949,7 млн грн.

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