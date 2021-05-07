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Минздрав планирует вывести из "красной" зоны последнюю область

Минздрав планирует вывести из "красной" зоны последнюю область

Киев  •  УНН

 • 14582 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Согласно показателям, Сумская область может быть выведена из "красного" уровня эпидемической опасности по распространению COVID-19. Об этом сказал на брифинге в пятницу, 7 мая, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Министерство здравоохранения сегодня готовит представление в секретариат Кабинета министров Украины и комиссию ТЭБ и ЧС для того, чтобы рассмотреть вопрос вывода из "красного" уровня эпидемической опасности и Сумской области", - заявил Ляшко.

Детали

По его словам, по индикаторам, которые Минздрав получил сегодня утром, Сумская область может быть выведена из "красного" уровня эпидемической опасности.

Дополнение

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС с 7 мая вывела из "красного" уровня эпидемиологической опасности по распространению коронавируса предпоследние две области - Запорожскую и Полтавскую.

Это происходит на фоне уменьшения заболеваемости на COVID-19 в Украине. Так, по данным НАН Украины, за неделю 21-27 апреля в Украине стабильно уменьшалось количество новых выявлений в день со скоростью около 260 случаев в сутки, или 14% за неделю. Началось также уменьшение количества новых летальных случаев, но со значительно меньшим относительным темпом падения.

В рамках адаптивного карантина, действующем сейчас в Украине, регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Учитывая "цвет" региона, разнятся и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

На данный момент по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, только в Сумской области введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Тернопольской, Черкасской областях введен "оранжевый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

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