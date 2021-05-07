МОЗ планує вивести з "червоної" зони останню область

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Відповідно до показників, Сумська область може бути виведена з "червоного" рівня епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19. Про це сказав під час брифінгу у п’ятницю, 7 травня, заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Міністерство охорони здоров’я сьогодні готує подання до секретаріату Кабінету міністрів України і комісії ТЕБ та НС для того, щоб розглянути питання виведення з "червоного" рівня епідемічної небезпеки і Сумської області”, — заявив Ляшко.

Деталі

З його слів, за індикаторами, які МОЗ отримав сьогодні зранку, Сумська область може бути виведена з “червоного” рівня епідемічної небезпеки.

Доповнення

Державна комісія ТЕБ та НС з 7 травня вивела з “червоного” рівня епідеміологічної небезпеки щодо поширення коронавірусу передостанні дві області — Запорізьку і Полтавську.

Це відбувається на тлі зменшення захворюваності на COVID-19 в Україні. Так, за даними НАН України, за тиждень 21–27 квітня в Україні стабільно зменшувалася кількість нових виявлень на день зі швидкістю близько 260 випадків на добу, або 14% за тиждень. Почалося також зменшення кількості нових летальних випадків, але зі значно меншим відносним темпом спадання.

У межах адаптивного карантину, що діє наразі в Україні, регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Наразі, за рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, лише в Сумській області запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У Волинській, Донецькій, Житомирська, Кіровоградській, Луганській, Тернопільській, Черкаській областях запроваджено “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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