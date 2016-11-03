Минздрав до конца года планирует обновить Национальный перечень лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министерство здравоохранения планирует до конца года оформить проект документа национальной политики об основных лекарственных средствах. Об этом во время консультации по доступности лекарств сказал заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык, передает корреспондент УНН.
"Мы перед собой поставили такую амбициозную задачу, чтобы до конца этого года оформить в форме документа проект национальной политики об основных лекарственных средствах. Это тот документ, который утверждается Кабмином. Мы сегодня заканчиваем работу над 8 и 9 разделами и поэтому надеемся, что до конца года документ будет принят", - сказал Р.Илык.
Также он отметил, что Национальный перечень, который утвержден в Украине на сегодняшний день имеет более тысячи наименований и задача состоит в том, чтобы сократить его как минимум втрое. Там в первую очередь должны быть лекарственные средства, которые рекомендуют во Всемирной организации здравоохранения.
Как сообщал УНН, В.Гройсман пообещал с января справедливые цены на лекарства.