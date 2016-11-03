Минздрав до конца года планирует обновить Национальный перечень лекарств

"Мы перед собой поставили такую амбициозную задачу, чтобы до конца этого года оформить в форме документа проект национальной политики об основных лекарственных средствах. Это тот документ, который утверждается Кабмином. Мы сегодня заканчиваем работу над 8 и 9 разделами и поэтому надеемся, что до конца года документ будет принят", - сказал Р.Илык.

Также он отметил, что Национальный перечень, который утвержден в Украине на сегодняшний день имеет более тысячи наименований и задача состоит в том, чтобы сократить его как минимум втрое. Там в первую очередь должны быть лекарственные средства, которые рекомендуют во Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщал УНН, В.Гройсман пообещал с января справедливые цены на лекарства.