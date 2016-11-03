МОЗ до кінця року планує оновити Національний перелік ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я планує до кінця року оформити проект документу національної політики про основні лікарські засоби. Про це під час консультації щодо доступності ліків сказав заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик, передає кореспондент УНН.
“Ми перед собою поставили таке амбітне завдання, щоб до кінця цього року оформити у формі документу проект національної політики про основні лікарські засоби. Це той документ, який затверджується Кабміном. Ми сьогодні закінчуємо роботу над 8 і 9 розділом і тому маємо надію, що до кінця року документ буде ухвалено”, — сказав Р.Ілик.
Також він зазначив, що Національний перелік затверджений в Україні на сьогодні має більше тисячі найменувань і завдання полягає в тому, щоб скоротити його щонайменше втричі. Там насамперед мають бути лікарські засоби, які рекомендують у Всесвітній організації охорони здоров’я.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман пообіцяв з січня справедливі ціни на ліки.