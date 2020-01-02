Мойес дебютировал с разгромной победы на посту наставника клуба Ярмоленко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. "Вест Хэм" украинском Андрея Ярмоленко прервала неутешительные результаты нынешнего розыгрыша Английской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
В противостоянии аутсайдеров лиги "молотобойцы" на своем поле не оставили никаких шансов "Борнмут" - 4:0. В активе представителей Лондона дубль Нобла, а еще гола Андерсона и Халлера.
Состав "Вест Хэма": Фабиански, Бальбуена, Крессуелл, Огбонна, Форнальс, Фелипе Андерсон (Лансини, 68), Снодграсс (Масуаку, 83), Райс, Нобл, Фредерикс, Халлер.
Примечательно, что Андрей Ярмоленко прежнему отсутствует в заявке команды из-за травмы бедра. Также из-за травмы пропускает матчи Джек Уилшер.
Добавим, что данный матч стал первым после возвращения на пост наставника клуба Дэвида Мойеса.