Мойес дебютував з розгромної перемоги на посту наставника клубу Ярмоленка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. "Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка перервала невтішні результати нинішнього розіграшу Англійської Прем'єр-ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
У протистоянні аутсайдерів ліги "молотобійці" на власному полі не залишили жодних шансів "Борнмуту" – 4:0. В активі представників Лондона дубль Нобла, а ще голи Андерсона і Халлера.
Склад "Вест Хема": Фабіанскі, Бальбуена, Крессуелл, Огбонна, Форнальс, Феліпе Андерсон (Лансіні, 68), Снодграсс (Артур Масуаку, 83), Райс, Нобл, Фредерікс, Халлер.
Примітно, що Андрій Ярмоленко, як і раніше відсутній в заявці команди через травму стегна. Також через травму пропускає матчі Джек Уілшер.
Додамо, що даний матч став першим після повернення на пост наставника клубу Девіда Мойеса.