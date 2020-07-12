Языковой омбудсмен рассказал про "детализацию", в которой нуждается закон о языке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Закон о функционировании украинского языка требует "детализации", заявил новый языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью "Радио Свобода", передает УНН.
“Закон о языке, наверное, требует соответствующей детализации в части тех изменений, которые, возможно, нас ожидают. Я прекрасно понимаю, что, например, надо будет уделять особое внимание языку обучения, качеству обучения, повышению квалификации, обеспечению компетентности педагогических работников”, — заявил Кремень.
Закон о языке Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. Он гарантирует позиции украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. Им также предусмотрена ответственность должностных лиц за незнания языка. При этом закон не ограничивает личного общения всех языках и свободного употребления языков национальных меньшинств.
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