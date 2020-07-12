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19 березня, 18:42 • 103021 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 146918 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 122373 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 136585 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

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19 березня, 08:45 • 140216 перегляди

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Мовний омбудсмен розповів про “деталізацію”, якої потребує закон про мову

Мовний омбудсмен розповів про “деталізацію”, якої потребує закон про мову

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. Закон про функціонування української мови потребує “деталізації”, заявив новий мовний омбудсмен Тарас Кремінь в інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає УНН

“Закон про мову, напевне, потребує відповідної деталізації в частині тих змін, які, можливо, нас очікують. Бо я прекрасно розумію, що, наприклад, треба буде приділяти особливу увагу мові навчання, якості навчання, підвищенню кваліфікації, забезпеченню компетентностей педагогічних працівників”, — заявив Кремінь.

Закон про мову Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року. Він гарантує позиції української мови у державному управлінні, сфері послуг, освіті й медіа. Ним також передбачена відповідальність посадовців за незнання мови. При цьому закон не обмежує приватного спілкування всіма мовами та вільного вживання мов національних меншин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кремінь: мовний закон передбачає безкоштовні курси української мови

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