Языковой омбудсмен прокомментировала убийство активиста Мирошниченко

"О трагедии в Бахмуте - это страшное происшествие. Горько об этом говорить в наше время в европейской стране. Убийство человека - это горе, трагедия и уголовное преступление, прежде всего", - заявила Монахова.

По ее словам, прежде чем делать выводы относительно этого преступления, нужно дождаться окончательных результатов следствия.

"Мы видим общественный взрыв вокруг этой трагедии. Но перед тем, как делать громкие заявления (нужно дождаться - ред.) - результаты следствия. Если следствие докажет, что мотив убийства был другой, я сделаю заявления... Вы понимаете, что это ответственность", - сказала омбудсмен.

Напомним, в деле о убийстве волонтера Мирошниченко подозреваемый просил в суде переводчика с украинского на русский.