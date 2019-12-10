Мовний омбудсмен прокоментувала вбивство активіста Мирошниченка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Мовний омбудсмен Тетяна Монахова заявила, що перш ніж робити висновки, необхідно дочекатися результатів експертиз щодо вбивства волонтера Артема Мирошниченка. Про це вона заявила під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Щодо трагедії в Бахмуті - це страшна пригода. Гірко про це говорити в наш час в європейській країні. Вбивство людини - це горе, трагедія і кримінальний злочин, перш за все", - заявила Монахова.
За її словами, перш ніж робити висновки стосовно цього злочину, потрібно дочекатися остаточних результатів слідства.
"Ми бачимо суспільний вибух навколо цієї трагедії. Але перед тим, як робити гучні заяви (потрібно дочекатися - ред.) - результати слідства. Якщо слідство доведе, що мотив убивства був інший, я зроблю заяви... Ви розумієте, що це відповідальність", - додала омбудсмен.
Нагадаємо, у справа вбивства волонтера Мирошниченка підозрюваний просив у суді перекладача з української на російську.