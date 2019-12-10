Языковой омбудсмен прокомментировала критику Венецианской комиссии относительно языкового закона

"Комиссия согласилась с правом Украины на защиту и популяризацию государственного языка. Они отмечают, что в законе положительным является то, что в частности, есть возможность любого гражданина Украины выучить украинский язык, потому что будут бесплатные курсы, будем создавать предпосылки", - отметила Монахова.

По ее словам, Венецианская комиссия подготовила перечень пожеланий и рекоментаций.

"Украина, как правовое государство будет к ним в определенной степени прислушиваться в дальнейшей законотворческой работе, в частности готовится закон о нацменьшинствах, там все эти пожелания будут приняты к рассмотрению, очевидно будет еще готовиться ответ официальный, реплики наши на эти замечания. Поэтому работаем, закон действует и мы должны его выполнять, это что касается закона о языке. Что касается закона о нацменьшинствах - мы ждем", - отметила она.

Напомним, Венецианская комиссия раскритиковала языковой закон Украины.