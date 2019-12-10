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Мовний омбудсмен прокоментувала критику Венеціанської комісії щодо мовного закону

Київ • УНН

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КИЇВ.10 грудня. УНН. Україна буде дослухатися до рішення Венеціанської комісії та розгляне всі їхні побажання. Про це на пресконференції заявила мовний омбудсмен Тетяна Монахова, передає кореспондент УНН.

"Комісія погодилася з правом України на захист і популяризацію державної мови. Вони відзначають, що в законі позитивним є те, що зокрема, є можливість будь-якого громадянина України вивчити українську мову, бо будуть безкоштовні курси, будемо створювати передумови", - зазначила Монахова.

За її словами, Венеціанська комісія підготувала перелік побажань та рекоментацій.

"Україна, як правова держава буде до них певною мірою дослухатися у подальшій законотворчій роботі, зокрема готується закон про нацменшини, там всі ці побажання будуть прийняті до розгляду, очевидно буде ще готуватися відповідь офіційна, репліки наші на ці зауваження. Тому працюємо, закон є чинним и ми маємо його виконувати, це що стосується закону про мову. Що стосується закону про нацменшини - ми чекаємо", - зазначила вона.

Нагадаємо, Венеціанська комісія розкритикувала мовний закон України. 

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