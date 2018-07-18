Жуткая находка: в Египте раскопали около 8 миллионов мумий животных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Около 8 миллионов мумифицированных остатков собак, щенков, шакалов и лисиц нашли во время раскопок под храмом Анубиса в Саккаре. Также среди мумий обнаружены коты, мангусты и соколы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sivpost
Британские ученые, которые организовали исследование, сказали, что находка была осуществлена в катакомбах под храмом Анубиса.
По предварительным данным, возраст мумифицированных животных составляет примерно 2500 лет.
Согласно предварительной версии экспертов, такое большое количество мумий животных в одном месте объясняется тем, что существовал рынок для их продажи.
Изучая тела животных, были обнаружены следы насильственной смерти.
Некоторые ученые считают, что эти животные выращены специально для магических ритуалов.
Больше информации о возрасте мумий и причину смерти исследователи смогут дать только после проведения всех необходимых лабораторных тестов. На данный момент они доставляются в Великобританию, где будут проанализированы.
Как сообщал УНН, Британский музей объявил, что исследователи обнаружили мумии с самыми ранними художественными татуировками в мире.