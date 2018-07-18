Моторошна знахідка: у Єгипті розкопали близько 8 мільйонів мумій тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Близько 8 мільйонів муміфікованих залишків собак, цуценят, шакалів та лисиць знайшли під час розкопок під храмом Анубіса в Саккарі. Також серед мумій виявлені коти, мангусти та соколи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sivpost.
Британські вчені, які організували дослідження, сказали, що знахідка була здійснена в катакомбах під храмом Анубіса.
За попередніми даними, вік муміфікованих тварин становить приблизно 2500 років.
Згідно з попередньою версією експертів, така велика кількість мумій тварин в одному місці пояснюється тим, що існував ринок для їх продажу.
Вивчаючи тіла тварин, були виявлені сліди насильницької смерті.
Деякі вчені вважають, що ці тварини вирощені спеціально для магічних ритуалів.
Більше інформації про вік мумій і причину смерті дослідники зможуть дати лише після проведення всіх необхідних лабораторних тестів. На даний момент вони доставляються до Великої Британії, де будуть проаналізовані.
Як повідомляв УНН, Британський музей оголосив, що дослідники виявили мумії з найбільш ранніми художніми татуюваннями в світі.