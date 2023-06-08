Мотопомпы, спасательные жилеты и питьевая вода: Киевщина отправила первую партию помощи для Херсонщины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Киевщина отправила первую партию помощи для Херсонщины, которая подверглась разрушениям от очередного террористического акта россии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
«Наш регион также пострадал от оккупантов. Знаем как никто, как важна помощь и поддержка. Сразу после трагедии поручил профильным службам связаться с Херсонской областью и сформировать реестр необходимых первоочередных вещей», – отметил он.
В частности, уже отправили:
– 21 лодку с волонтерами, которые будут оказывать оперативную помощь;
– 6 двигателей;
– 2 станции регенерации-очистки воды;
– 10 мотопомп;
– 4 тепловые пушки;
– 200 л бензина;
– 200 л дизтоплива;
– 500 емкостей по 10 литров для питьевой воды;
– 20 пожарных рукавов;
– 20 спасательных жилетов;
– 150 пар резиновых сапог;
– несколько тонн продуктов питания;
– 8 тонн питьевой воды;
– одежда.
«Не забыли и о самых беззащитных – животных. На Херсонщину доставим 200 кг корма для них. Ночью туда также отправится водолазная команда. Сейчас из представителей 19 громад Киевщины доукомплектовываем бригаду коммунальщиков, электриков и других специалистов, которые со всей необходимой техникой по первому требованию выедут на пострадавшие территории», – добавил начальник Киевской ОГА.
Добавим
Кравченко также напомнил, что на Киевщине уже подготовлено 3 тысячи мест для компактного проживания людей, которые оказались на затопленных территориях в результате подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС.
С вопросами по расселению можно обращаться по телефону: (099) 510 72 12.
К помощи также активно подключаются международные партнеры. Договорились, что Программа ООН по восстановлению и отстройке мира выделила 30 тыс. долл. на приобретение и передачу громадам Херсонщины 26 надувных лодок, 100 солнечных прожекторов и 32 портативных зарядных станций с солнечными панелями. Еще 50 тыс. долл. – на мотопомпы, бензопилы, гидроштаны и ботинки для оказания срочной поддержки Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
«При необходимости, будем расширять перечень необходимой помощи. Трагедия на Херсонщине – общая беда всей Украины. Херсонщина – мы вместе с вами», – подчеркнул Кравченко.