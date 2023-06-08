Мотопомпи, рятувальні жилети та питна вода: Київщина відправила першу партію допомоги для Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Київщина відправила першу партію допомоги для Херсонщини, яка зазнала руйнувань від чергового терористичного акту росії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.
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«Наш регіон також постраждав від окупантів. Знаємо як ніхто, якою важливою є допомога та підтримка. Одразу після трагедії доручив профільним службам зв’язатися з Херсонською областю та сформувати реєстр необхідних першочергових речей», – зауважив він.
Зокрема, вже відправили:
– 21 човен із волонтерами, які надаватимуть оперативну допомогу;
– 6 двигунів;
– 2 станції регенерації-очистки води;
– 10 мотопомп;
– 4 теплові пушки;
– 200 л бензину;
– 200 л дизпалива;
– 500 ємностей по 10 літрів для питної води;
– 20 пожежних рукавів;
– 20 рятувальних жилетів;
– 150 пар гумових чобіт;
– декілька тонн продуктів харчування;
– 8 тонн питної води;
– одяг.
«Не забули і про найбеззахисніших – тварин. На Херсонщину доправимо 200 кг корму для них. Уночі туди також вирушить водолазна команда. Наразі з представників 19 громад Київщини доукомплектовуємо бригаду комунальників, електриків та інших фахівців, які з усією необхідною технікою за першої вимоги виїдуть до постраждалих територій», – додав начальник Київської ОВА.
Додамо
Кравченко також нагадав, що на Київщині вже підготовлено 3 тисячі місць для компактного проживання людей, які опинилися на затоплених територіях внаслідок підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС.
З питаннями щодо розселення можна звертатися за телефоном: (099) 510 72 12.
До допомоги також активно долучаються міжнародні партнери. Домовилися, що Програма ООН з відновлення та відбудови миру виділила 30 тис. дол. США на придбання та передачу громадам Херсонщини 26 надувних човнів, 100 сонячних прожекторів і 32 портативних зарядних станцій із сонячними панелями. Ще 50 тис. дол. США – на мотопомпи, бензопили, гідроштани і черевики для надання термінової підтримки Державній службі з надзвичайних ситуацій.
«За потреби, розширюватимемо перелік необхідної допомоги. Трагедія на Херсонщині – спільна біда всієї України. Херсонщина – ми разом із вами», – наголосив Кравченко.