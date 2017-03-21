Московская полиция отпустила украинского журналиста Р.Цимбалюка (дополнено)

"Спасибо всем кто переживал, нас отпустили. Первый раз попал в отделение за 36 лет :) Причем трезвый :)))", - написал Р.Цимбалюк.

Как сообщал УНН, украинского журналиста Р.Цимбалюка задержали в Москве.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали задержание украинского журналиста Романа Цимбалюка провокацией. По словам пресс-секретаря МИД Марьяны Бецы, в отдел полиции уже выехал украинский консул.

Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пообещала украинскому журналисту Роману Цимбалюку, который был задержан в Москве, что обидеть его не позволят.