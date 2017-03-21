Московська поліція відпустила українського журналіста Р.Цимбалюка (доповнено)

"Спасибі всім хто переживав, нас відпустили. Перший раз потрапив до відділення за 36 років :) Причому тверезий :)))" - написав Р.Цимбалюк.

Як повідомляв УНН, українського журналіста Р.Цимбалюка затримали у Москві.

У Міністерстві закордонних справ України назвали затримання українського журналіста Романа Цимбалюка провокацією. За словами речниці МЗС Мар’яни Беци, до відділу поліції вже виїхав український консул.

Тим часом Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова пообіцяла українському журналістові Романові Цимбалюку, який був затриманий в Москві, що образити його не дозволять.