Москалькова: Порошенко пообещал посещение любого российского заключенного из списка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пообещал российскому омбудсмену Татьяне Москальковой посещение любого российского заключенного из согласованного списка. Об этом во время брифинга возле Лукьяновского СИЗО заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает УНН.
“Сегодня я прибыла (в Украину — ред.), чтобы ответный шаг со стороны Украины состоялся — Президент Украины Петро Порошенко сказал, что я как уполномоченный по правам человека РФ могу беспрепятственно приехать в страну и посетить любого человека из списка, который был представлен украинской стороной официальной нотой, и в том числе Денисовой. Я надеюсь, что эта встреча состоится”, — сообщила Москалькова.
Напомним, 26 июня Т.Москалькова прибыла в Лукьяновское СИЗО в Киеве. На данный момент, как она отметила в своем Instagram, она ожидает встречи с Максимом Одинцовым.