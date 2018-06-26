Москалькова: Порошенко пообіцяв візит до будь-якого російського ув'язненого зі списку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент України Петро Порошенко пообіцяв російському омбудсмену Тетяні Москальковій відвідування будь-якого російського ув'язненого з узгодженого списку. Про це під час брифінгу біля Лук'янівського СІЗО заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, передає УНН.
"Сьогодні я прибула (в Україні - ред.), щоб крок з боку України відбувся - Президент України Петро Порошенко сказав, що я як уповноважений з прав людини РФ можу безперешкодно приїхати в країну і відвідати будь-яку людину зі списку, яка була представлена українською стороною офіційною нотою, і зокрема Денісовою. Я сподіваюся, що ця зустріч відбудеться", - повідомила Москалькова.
Нагадаємо, 26 червня Т.Москалькова прибула до Лук'янівського СІЗО в Києві. На даний момент, як вона зазначила в своєму Instagram, вона очікує зустрічі з Максимом Одінцовим.