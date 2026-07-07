Морские дроны Украины превратились в универсальные боевые платформы – Зеленский

Украинские морские беспилотники уже выполняют не только функции ударных платформ против кораблей, но и способны наносить удары по наземным и воздушным целям. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время Форума оборонных индустрий НАТО, передает УНН.

Он отметил, что развитие морских дронов стало одним из ключевых достижений украинского оборонного сектора.

Наши морские дроны уже не являются лишь ударными платформами для уничтожения российских кораблей. Они эволюционировали в многофункциональные системы, способные наносить удары с моря по различным целям на суше и в воздухе – сказал Зеленский.

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