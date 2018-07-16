"Мону Лизу" переодели в форму сборной Франции по футболу

"Поздравляем сборную Франции с победой на чемпионате мира 2018 года", - говорится в сообщении администрации музея.



Вчера сборная Франции по футболу одержала победу над командой Хорватии со счетом 4: 2 в финале чемпионата мира по футболу.



Сборная Франции во второй раз в истории выиграла чемпионат мира. Впервые французы стали чемпионами на домашнем турнире в 1998 году.



Напомним, ранее в Санкт-Петербурге прошел поединок за третье место 21-го в истории чемпионата мира по футболу. За медали Мундиаля соревновались сборные Англии и Бельгии, где победу одержала команда Бельгии.