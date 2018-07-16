"Мону Лізу" переодягли у форму збірної Франції з футболу

"Вітаємо збірну Франції з перемогою на чемпіонаті світу 2018 року", - йдеться в повідомленні адміністрації музею.



Вчора збірна Франції з футболу здобула перемогу над командою Хорватії з рахунком 4:2 у фіналі чемпіонату світу з футболу.



Збірна Франції вдруге в історії виграла чемпіонат світу. Вперше французи стали чемпіонами на домашньому турнірі в 1998 році.



Нагадаємо, раніше в Санкт-Петербурзі пройшов поєдинок за третє місце 21-го в історії чемпіонату світу з футболу. За медалі Мундіалю змагалися збірні Англії та Бельгії, де перемогу здобула команда Бельгії.