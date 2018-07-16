"Мону Лізу" переодягли у форму збірної Франції з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Адміністрація французького Лувру опублікувала в своєму Twitter зображення картини Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", на якому "Джоконда" одягнена у футболку збірної Франції з футболу. Про це повідомляє УНН з посиланням Twitter музею.
"Вітаємо збірну Франції з перемогою на чемпіонаті світу 2018 року", - йдеться в повідомленні адміністрації музею.
Вчора збірна Франції з футболу здобула перемогу над командою Хорватії з рахунком 4:2 у фіналі чемпіонату світу з футболу.
Збірна Франції вдруге в історії виграла чемпіонат світу. Вперше французи стали чемпіонами на домашньому турнірі в 1998 році.
Нагадаємо, раніше в Санкт-Петербурзі пройшов поєдинок за третє місце 21-го в історії чемпіонату світу з футболу. За медалі Мундіалю змагалися збірні Англії та Бельгії, де перемогу здобула команда Бельгії.